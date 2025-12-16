Martín Vizcarra: Poder Judicial concede recurso de apelación para revocar condena de 14 años de prisión

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional resolvió conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien actualmente cumple una condena de 14 años de prisión en el penal de Barbadillo, en Ate.

“(Se resuelve) conceder el recurso de apelación impuestos por la defensa técnica del procesado Martín Vizcarra, contra la sentencia contenida en la resolución N° 34 de fecha 26 de noviembre de 2025, en el extremo que se le condena como autor del delito contra la administración pública, cohecho pasivo propio en agravio del Estado”, se lee en la resolución.

En el mismo documento, se dispone que la apelación sea elevada a la Sala Penal de Apelaciones Nacional para que se cumpla con programar la audiencia correspondiente.

Recordemos que, a fines de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal dictó una sentencia contra Martín Vizcarra tras encontrarlo culpable por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Se le acusa de recibir 2.3 millones de soles por coimas de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de favorecerlas en las licitaciones de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

ACUSA RETRASO EN TRÁMITE DE SU APELACIÓN

Martín Vizcarra se quejó el último lunes 15 de una demora en el trámite de su apelación, la cual fue presentada el 3 de diciembre: “Doce días de silencio cómplice. Tienen mi apelación congelada cuando la ley exige trámite en 48 horas. Ya no soy candidato, ¿qué más buscan? No usen la excusa de la burocracia; esto es una violación sistemática de mis derechos para sostener una sentencia que se cae a pedazos”, escribió en su cuenta de X.

De acuerdo a lo expuesto por el expresidente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece plazos para que se tramite una apelación. Amenazó con acudir a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial y a todas las instancias pertinentes si su trámite no avanzaba.

