MEF crea grupo para diseñar presupuesto sobre seguridad ciudadana: funciones, plazos y detalles

El Ministerio de Economía y Finanzas formalizó la creación de un grupo de trabajo multisectorial que tendrá a cargo el diseño de un Programa Presupuestal orientado a Resultados de Seguridad Ciudadana y la Lucha contra la Criminalidad. Este grupo tendrá un plazo de trabajo de 330 días calendario.

En medio de la escalada de violencia en las calles, las tareas asignadas van desde el diseño de un programa presupuestal orientado a resultados de seguridad ciudadana, el desarrollo del contenido técnico, participación en discusiones especializadas y la presentación de un informe de evidencia. Esta medida fue aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 146-2026-EF/10 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), publicada este martes 31 de marzo en el diario oficial El Peruano.

¿QUIÉNES CONFORMARÁN EL GRUPO PARA DISEÑAR PRESUPUESTO CONTRA CRIMINALIDAD?

El grupo de trabajo con vigencia de 330 días calendario está integrado por funcionarios de diversos sectores.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros o su representante.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo preside.

El titular del Ministerio del Interior.

El titular de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú.

El titular del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación.

El titular del Poder Judicial.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Resolución Ministerial N° 146-2026-EF/1 precisa además que los miembros del Grupo de Trabajo Multisectorial ejercen su cargo ad honorem.

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