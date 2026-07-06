¿Cuándo será el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales? Esto indica la ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó, por medio de sus redes sociales, que el próximo domingo 24 de julio se realizará el sorteo de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026). Se designarán a más de 817 mil ciudadanos a nivel nacional que ejercerán el rol de titulares y suplentes duranta la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

Estas personas serán capacitadas en dos fechas, de forma presencial: el 20 y 27 de septiembre. Para el día central de votación, se instalarán 10 mil locales en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados.

En estos comicios se elegirán a un total de 13.148 autoridaes locales, repartidas en 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 364 consejeros regionales, así como a 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales y 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales. Para el día central de las votaciones, se espera que asistan más de 26 314 000 millones de ciudadanos a sufragar, quienes forman parte del padrón electoral definitivo aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), remitido por la Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En total, se instalarán 10 mil locales en más de 1.000 distritos y 2.000 centros poblados.

El plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales competentes en las ERM 2026 venció el pasado viernes 16 de junio.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral (DNE) del JNE capacitó a los facilitadores e implementadores del voto informado (FIVI) para fortalecer sus habilidades y competencias, teniendo en cuenta que realizarán acciones de educación electoral en las regiones. La actividad se llevó a cabo de forma híbrida, tanto en el auditorio Nasca del Jurado y a través de la plataforma Zoom.

NO HABRÁ VOTO DIGITAL

Mediante una resolución publicada el 2 de julio, la ONPE comunicó que que no se implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con el documento, inicialmente se había acordado como grupo prioritario a los ciudadanos cuya dirección domiciliaria ante la Reniec y su estado civil corresponda al distrito del Cercado de Lima, luego se identificaron “limitaciones críticas” que evitarán la implementación de esta modalidad.

Entre las problemáticas halladas se encuentra la “la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, considerando que el plazo legal para el registro voluntario estaba próximo a iniciar” y que “el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral, dado que el registro voluntario no podría ejecutarse dentro del plazo legal y ello limitaría la realización de pruebas técnicas, operativas y de seguridad del sistema, comprometiendo su confiabilidad, continuidad y transparencia”.