Mesías Guevara: transformación digital y fusión de ministerios para reducir gasto y corrupción

En una reciente entrevista para el podcast ‘El Espejo’ de Latina Noticias, Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, detalló los pilares de su plan de gobierno. Su estrategia se centra en la transformación digital como antídoto contra la corrupción y una reestructuración del aparato estatal para optimizar el gasto público.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: EL ANTÍDOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para Mesías Guevara, la modernización del Estado no es solo un avance tecnológico, sino una herramienta de fiscalización. El candidato sostiene que la transparencia total es la única vía para erradicar las malas prácticas en la gestión pública.

Vigilancia ciudadana: Propone que cualquier ciudadano pueda fiscalizar el gasto público, sueldos de congresistas y rendición de cuentas directamente desde un celular.

Gobierno Abierto: El objetivo es que la población actúe como un ente fiscalizador permanente , complementando la labor de la Contraloría y el Ministerio Público.

Eficiencia en servicios: La digitalización busca facilitar el acceso a servicios públicos de calidad, eliminando la burocracia innecesaria.

“La mejor vacuna, el antídoto contra la corrupción es la transparencia y esta se consigue con la transformación digital“, remarcó Guevara.

REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO Y AHORRO FISCAL

El plan del Partido Morado incluye una ambiciosa fusión de ministerios y una reconversión laboral de los servidores públicos. Según Mesías Guevara, siguiendo indicadores del BID, estas medidas permitirían un ahorro de al menos el 5% del presupuesto nacional.

Propuestas de fusión ministerial

Ministerio de la Cultura y el Conocimiento: Fusión del Ministerio de Cultura con Concytec. El objetivo es integrar los saberes ancestrales con la biotecnología y la ciencia moderna. Ministerio Productivo: Integración del Ministerio de la Producción (Produce) con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Seguridad y Justicia: Fusión de las carteras de Interior y Justicia para lograr una lucha más eficaz contra la criminalidad.

El candidato también se refirió a la situación de los trabajadores estatales, especialmente en regiones, donde denunció que existen salarios congelados y precariedad laboral.

Para ello, Guevara propone la reconversión laboral para que los empleados públicos accedan a mejores salarios basados en su desempeño y enfocar el ahorro en la reducción de la alta burocracia y no en el despido masivo de personal operativo.

