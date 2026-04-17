¡Ayúdala a regresar con sus dueños! Perrita perdida permanece en instalaciones de la Dircocor PNP

Luego de realizar las diligencias tras el hallazgo de material electoral en una calle de Surquillo, agentes de la Policía Nacional encontraron una perrita dentro de las instalaciones de la DIRCOCOR ubicada en la Alameda Sáenz Peña 107, en el distrito de Barranco.

Características:

* Hembra

* Lleva una cinta amarilla en el cuello

* De apariencia saludable y amigable

Todo indica que el animal tendría un hogar y que se encuentra extraviada. Piden el apoyo de ciudadanía para encontrar a los dueños de la mascota. Cualquier información acercarse a la DIRCOCOR.

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