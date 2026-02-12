Exdirector de Qali Warma retorna al Midis pese a investigaciones fiscales en su contra

El exdirector ejecutivo de Qali Warma, Pedro Ripalda Ramírez, retornó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, según una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el miércoles 11 de febrero.

La designación ha generado cuestionamientos, ya que durante su gestión en el extinto programa alimentario del Midis, en 2024, el programa periodístico Punto Final reveló la entrega de alimentos en mal estado que afectaron a escolares de diversas regiones del país.

Ripalda Ramírez se desempeñó como director ejecutivo de Qali Warma entre abril y noviembre de 2024 y actualmente afronta tres procesos en la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo con la Resolución N.° D000008-2026-OFIS-PE, ahora ha sido designado como director ejecutivo de la Unidad Ejecutora 002 del Programa para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización.

Dicha unidad tiene a su cargo el proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de información del Midis en el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO) a nivel nacional”.

COINCIDE CON LESLIE SHICA

No es la primera vez que Ripalda Ramírez coincide laboralmente con la actual ministra del Midis, Leslie Shica. Entre 2018 y 2019, ambos trabajaron en EsSalud, donde Shica se desempeñaba como asesora legal y Ripalda como gerente de Oferta Flexible.

Su retorno al sector se concretó mientras la ministra cumplía actividades oficiales en Puno, en el marco de la festividad de la Virgen de la Candelaria.

INVESTIGACIONES EN SU CONTRA

Ripalda Ramírez mantiene procesos vigentes en la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de negociación incompatible y concusión, vinculados a una supuesta defraudación patrimonial al Estado. Estos casos se encuentran en etapa de investigación preparatoria y en audiencias de apelación.

ANTECEDENTES EN QALI WARMA

Durante su gestión en Qali Warma, se reportaron diversos incidentes, entre ellos el ocurrido en la institución educativa Señor de los Milagros, en Cajamarca. El 5 de abril de 2024, 36 escolares presentaron síntomas de intoxicación tras consumir productos de la marca Don Simón, elaborados por la empresa Frigoinca.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló en Punto Final la existencia de una presunta red de corrupción que involucraba a la empresa productora de conservas Frigoinca y a funcionarios del programa Qali Warma. Las investigaciones apuntan a presuntos sobornos y manipulación de pruebas de calidad, hechos que habrían puesto en riesgo la salud de miles de niños beneficiarios del programa.

OFIS RESPALDA DESIGNACIÓN DE RIPALDA

Por su parte, el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) defendió, a través de un comunicado, dicha designación al señalar que, actualmente, Pedro Ripalda “no cuenta con impedimento alguno para el ejercicio de la función pública”.

“Cumple con los procedimiento y requisitos establecidos por el Banco Mundial, así como con el marco normativo vigente”, se lee en el documento.

Asimismo, en el pronunciamiento se señala que su designación se estableció vía concurso público y tras una calificación de un Comité de Evaluación integrado por representantes del Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y OFIS.

En el informe difundido el 13 de octubre de 2024, se le informó sobre una lista de trabajadores de Qali Warma que habían recibido dinero de la empresa Frigoinca. A lo que Ripaldo señaló que no los conoce. “Contamos con más de 300 mil trabajadores en el programa”, acotó.

Se revelaron chats con envíos de dinero entre especialistas alimentarios del programa, así como documentos. Entre ellos un chat entre Noemí Alvarado y Stallin Mera en donde hablan sobre una ‘carne seca’ y la entrega de S/ 250. La conversación delata un encuentro en Lima financiado por Frigoinca para acordar la inclusión de carne seca en el menú escolar del 2025.

“Son personales que tienen muchos años en el programa y con contrato indeterminado. Si bien asumimos la responsabilidad como programa, no es personal que nosotros hayamos designado en estas funciones. Pero ante este tipo de hechos van a ser separados de manera inmediata y se harán los procesos administrativos y penales que correspondan”, declaró Ripalda Ramírez ante las evidencias.

