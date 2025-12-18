Minedu: designan a Paola Lobatón Fuchs como nueva directora ejecutiva de Pronabec

El Ministerio de Educación oficializó la designación de Paola Liliana Lobatón Fuchs como nueva directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), cargo que asumirá en reemplazo de la vacante existente. La medida fue formalizada a través de la Resolución Ministerial N.° 566-2025-MINEDU, resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.

La resolución cuenta con la firma del ministro de Educación, Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, y dispone que el acto sea debidamente registrado, comunicado y difundido conforme a la normativa vigente. De esta manera, Lobatón Fuchs queda oficialmente habilitada para liderar la gestión del Pronabec.

APRUEBAN MANUAL DE PERFILES DE PUESTOS DEL PRONABEC

De forma complementaria, el Ministerio de Educación aprobó el Manual de Perfiles de Puestos del Pronabec mediante una resolución directoral ejecutiva. Este documento establece los lineamientos para la organización y gestión del personal de la entidad, fortaleciendo su estructura administrativa.

El manual incluye 27 perfiles de puestos —uno correspondiente a un directivo público y 26 a servidores de actividades complementarias— y fue elaborado conforme a las directivas del sistema de servicio civil. Su aprobación contó con informes técnicos favorables de las áreas competentes y será publicado en las plataformas oficiales del Estado y del Pronabec, en cumplimiento de las normas de transparencia.

¿QUÉ ES EL PRONABEC?

El Pronabec es la entidad encargada de administrar becas y créditos educativos dirigidos a estudiantes con alto rendimiento académico y limitados recursos económicos, con el objetivo de facilitar su ingreso, permanencia y culminación de estudios superiores, tanto en el país como en el extranjero.

