Minedu prepara directiva que permitiría expulsar a escolares en casos graves de violencia

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República que el Gobierno emitirá próximamente una directiva para fortalecer la autoridad de directores y docentes frente a casos de violencia escolar.

La medida surge tras el caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, donde se investiga una presunta agresión sexual contra un estudiante. A partir de este hecho, otros alumnos también dieron a conocer denuncias sobre situaciones de violencia en instituciones educativas.

Chang explicó que la nueva disposición busca modificar las reglas vigentes para permitir que los colegios apliquen sanciones de manera progresiva según la gravedad de cada caso. Actualmente, la normativa garantiza la continuidad del servicio educativo tanto para la víctima como para el estudiante señalado como agresor.

“Esta directiva tendrá que tener sus instancias: amonestaciones verbales, escritas, suspensión de la matrícula, suspensión de las actividades académicas y que podría llegar hasta la expulsión si fuera el caso”, señaló el titular de Educación.

El ministro precisó que una eventual separación del colegio no significaría privar al estudiante sancionado de su derecho a la educación. Como alternativas, mencionó la educación básica alternativa o modalidades de enseñanza remota.

“No podemos tener a un agresor al costado del agredido. Esto no significa restringirle el derecho de estudio al agresor, porque podría ir a un centro de educación básica alternativa o de manera remota”, indicó.

CONVOCARÁN A ESPECIALISTAS

Chang sostuvo que la respuesta frente a la violencia escolar no debe concentrarse únicamente en los estudiantes involucrados, sino también incorporar a las familias. El objetivo, señaló, es fortalecer la autoridad dentro de las escuelas y garantizar espacios seguros para los alumnos.

En ese marco, el Ministerio de Educación prevé convocar a especialistas y representantes de la comunidad educativa para elaborar medidas orientadas a fortalecer la prevención y atención de la violencia escolar.

USO DE CELULARES EN LOS COLEGIOS

Durante su intervención, Chang también se refirió a la regulación del uso de celulares en las escuelas. La Ley N.° 32385, publicada en junio de 2025, restringe el uso de teléfonos celulares durante las horas de clase en las instituciones públicas y privadas de educación básica, salvo autorización expresa del colegio.

La norma estableció que los ministerios de Educación y Salud debían aprobar su reglamento en un plazo de 60 días. En enero de 2026, el Minedu publicó un proyecto de reglamento que plantea permitir estos dispositivos cuando tengan fines estrictamente educativos y pedagógicos.

Chang señaló que el sector también evalúa nuevas disposiciones sobre el uso de dispositivos móviles en las escuelas, tomando como referencia experiencias internacionales y considerando restricciones según la edad y mecanismos de supervisión por parte de padres o tutores.

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