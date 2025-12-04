Minería en Perú: Gobierno plantea que Reinfo se amplíe solo por un año

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, informó que el oficio presentado al Congreso, que expone la posición del Gobierno sobre del dictamen de la ampliación del proceso de formalización minera aprobado en la Comisión de Energía y Minas, contiene dos puntos fundamentales: la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año y el no retorno de los registros excluidos.

“El Ejecutivo ha planteado dos puntos no negociables: postergar hasta por un año la vigencia del Reinfo, para evitar que se convierta en un pretexto para la minería ilegal, que no tiene afán de formalizarse; y el no retorno de los 50 mil mineros excluidos del proceso”, indicó el premier Álvarez en entrevista con Latina Noticias.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros destacó que el Ejecutivo mantiene un trabajo coordinado con el Congreso. No obstante, enfatizó que, si el dictamen no se adecúa a la posición planteada por el Gobierno nacional, se observará la norma.

