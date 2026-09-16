Mininter ofrece S/ 300 mil por información que permita ubicar a alias ‘Jolín’, cabecilla de La Nueva Jauría

El Ministerio del Interior incluyó a Jolín Bazán Valderrama en el Programa de Recompensas. El sujeto es señalado como cabecilla de “La Nueva Jauría” y tiene una condena de cadena perpetua por secuestro.

El Ministerio del Interior (Mininter) ofreció una recompensa de S/300 mil por información que permita dar con el paradero de Jolín Bazán Valderrama, quien figura como requisitoriado por el delito de secuestro.

De acuerdo con la información difundida por el sector, Bazán Valderrama es identificado como cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría” y fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de secuestro. Su fotografía y datos fueron incorporados al Programa de Recompensas “Tu dato te recompensa”.

El aviso señala que el requisitoriado es un hombre de sexo masculino y que su lugar de referencia es La Libertad, Trujillo. El Mininter busca que la ciudadanía pueda aportar información que facilite su ubicación y posterior captura.

Las personas que conozcan su paradero pueden brindar información de manera anónima y gratuita a la línea 0800-40-007. El Ministerio del Interior también indica que se garantiza la protección de la identidad de quienes proporcionen datos.