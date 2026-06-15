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Ministerio de Cultura anuncia acciones penales tras destrucción de geoglifo prehispánico en Trujillo

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Ministerio de Cultura anuncia acciones penales tras destrucción de geoglifo prehispánico en Trujillo
aramosz@latina.pe
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El Ministerio de Cultura expresó su más enérgico rechazo y condena tras la destrucción total del geoglifo prehispánico Triple Espiral, ubicado en la zona arqueológica Quebrada Santo Domingo, en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

A través de un comunicado, la entidad informó que este vestigio, con una antigüedad superior a los mil años, formaba parte del Patrimonio Cultural de la Nación y constituía un importante testimonio de las sociedades prehispánicas de la costa norte del país.

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DAÑO IRREPARABLE Y ACCIONES LEGALES EN MARCHA

Según la constatación realizada por especialistas del sector Cultura y efectivos de la Policía Nacional, el geoglifo fue borrado de manera intencional mediante la remoción manual del terreno, ocasionando la pérdida total de esta evidencia arqueológica vinculada al culto y manejo del agua en antiguas sociedades costeñas.

El Ministerio detalló que este atentado ocurrió pocos días después de un operativo de recuperación extrajudicial en la zona intangible, ejecutado junto a la Policía y la Municipalidad Distrital de Laredo, durante el cual se retiraron construcciones ilegales y se desalojó a personas que ocupaban terrenos del Estado. En ese contexto, no se descarta que el hecho constituya una represalia.

Asimismo, se informó que se impulsarán acciones administrativas, civiles y penales para identificar y sancionar a los responsables, mientras que las investigaciones ya se encuentran en curso. El sector también exhortó a las autoridades y a la ciudadanía a proteger el patrimonio cultural y a combatir el tráfico ilegal de terrenos, a fin de evitar que hechos como este queden impunes.

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