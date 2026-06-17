Ministerio de Justicia completa la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales

A través de una resolución, se actualizó el miércoles 17 de junio la conformación de los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó en la Resolución Ministerial N° 223-2026-JUS, la incorporación de un nuevo integrante a la Comisión de Gracias Presidenciales, con la cual se completó la conformación de este órgano adjunto al portafolio.

De los cinco miembros, cuatro han sido designados por el titular del Minjusdh, y uno representa al Despacho Presidencial, nombrado por el presidente del Consejo de Ministros. Entre ellos, se encuentran: Magno Abraham García Chávarri, Ivar Jesús Calixto Peñafiel, Pablo Michael Huerta Canales y Martín Antonio Salgado Arroyo.

Según el comunicado publicado, esta actualización reafirma “su firme compromiso con una gestión pública transparente y plenamente sujeta a la Constitución, fortaleciendo los mecanismos institucionales que contribuyen a la modernización de la administración de justicia”.

17, 2026

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