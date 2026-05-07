Ministerio de Justicia descarta estar preparando indulto a Pedro Castillo

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó la información que circula en redes sociales respecto de la concesión de un indulto al expresidente Pedro Castillo. Calificó de “falsa y tendenciosa” dicha versión.

Asimismo, sobre la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, el Gobierno, a través del Minjusdh, precisó que esta no ha sido reconformada con nuevos comisionados y que la actualización publicada en El Peruano responde al reemplazo de uno de sus integrantes, luego de que este presentara su renuncia por una mejor oferta laboral.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la obligación legal de mantener activa y operativa a la Comisión con la totalidad de sus integrantes”, remarcó el ministerio a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Finalmente, el Minjusdh reafirmó su compromiso con una actuación responsable y sujeta a ley, como parte de sus esfuerzos por garantizar la transparencia y el adecuado funcionamiento de las instituciones del sistema de justicia.

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