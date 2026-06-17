Ministerio Público remueve a Germán Juárez de la coordinación nacional a de las Fiscalías de Lavado de Activos

La Fiscalía de la Nación dispuso la conclusión del nombramiento de Germán Juárez Atoche como fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 1744-2026-MP-FN, firmada por el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas.

De acuerdo con el documento, la medida se sustenta en información remitida por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que reportó la existencia de dos quejas actualmente en trámite contra el magistrado.

Asimismo, se tomó en cuenta un informe de la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF), el cual advierte indicios relacionados con la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico.

La resolución también establece que Germán Juárez Atoche deberá realizar la entrega de cargo de manera inmediata, conforme a las disposiciones vigentes del Ministerio Público.