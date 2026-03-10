Ministro de Energía y Minas detalla los stocks de combustibles para este mes

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, informó que el abastecimiento de los principales combustibles en el país se encuentra garantizado por varios días, en medio de la crisis energética que enfrenta el Perú.

Durante una declaración pública, el titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú detalló que actualmente existe stock suficiente para cubrir la demanda nacional de distintos combustibles utilizados en transporte y actividades productivas.

Fechas de abastecimiento de combustibles

Según precisó Alfaro, el país cuenta con gasolina premium asegurada hasta el jueves 19 de marzo, mientras que la gasolina regular tiene abastecimiento garantizado hasta el domingo 22 de marzo.

Asimismo, indicó que el diésel 2 —uno de los combustibles más utilizados en el transporte y la industria— tiene disponibilidad hasta el sábado 21 de marzo.

En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), el ministro señaló que actualmente se despachan 414 000 barriles diarios, volumen que permitiría garantizar el suministro hasta el lunes 16 de marzo.

Las autoridades continúan monitoreando el abastecimiento de combustibles en el país mientras se aplican medidas para enfrentar la actual crisis energética y evitar afectaciones mayores en el transporte y las actividades económicas.

