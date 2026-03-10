Ministro de Salud presentó su carta de renuncia a días del voto de confianza: Presidente evalúa si aceptarla

La titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó en conferencia de prensa que el ministro de Salud, Luis Quiroz, formalizó su intención de abandonar el gabinete mediante una carta enviada al despacho presidencial. Pese al anuncio, la jefa del gabinete precisó que el mandatario José María Balcázar aún analiza la continuidad del funcionario antes de oficializar su salida.

Miralles aclaró que el documento todavía no ha sido remitido a la PCM, por lo que la decisión final recae exclusivamente en la evaluación del Jefe de Estado. Asimismo, la Premier aprovechó el espacio para desmentir las especulaciones sobre una crisis ministerial masiva: “Es falso que cuatro ministros hayan presentado su dimisión; esa información carece de veracidad”, enfatizó.

La posible baja de Luis Quiroz llega en un momento crítico para el Ejecutivo. El equipo ministerial tiene programada su presentación ante el Congreso el 18 de marzo, fecha en la que buscarán obtener el voto de confianza. Una baja en la cartera de Salud a solo ocho días de la investidura incrementa la presión sobre la estabilidad del equipo de trabajo liderado por Denisse Miralles.

VIDEO RECOMENDADO