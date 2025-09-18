Ministro de Trabajo confirma si el gobierno promulgará u observará ley del octavo retiro de AFP

En los exteriores del Congreso de la República, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la aprobación legislativa del octavo retiro de los fondos de la AFP. Confirmó, además, que la presidenta Dina Boluarte promulgará la respectiva ley.

El ministro recordó que la mandataria ya se había pronunciado públicamente al respecto.

Maurate también se refirió a otras medidas recientes. En relación con el acceso a antecedentes policiales —luego de la aprobación del secreto de denuncias hasta 2030— invitó a la ciudadanía a consultar el portal CUL (Certificado Único Laboral), donde se puede acceder a los antecedentes policiales, penales, así como a la formación académica y laboral de la persona consultada.

CREACIÓN DE NUEVAS UNIVERSIDADES

Respecto a la aprobación legislativa para la creación de más de 20 universidades, el ministro indicó que todavía no puede precisar si el Ejecutivo observará esta iniciativa, pero que “se evaluará”.

“Donde haya observación por parte del Ejecutivo y el Congreso promulga, lo que corresponde es evaluar si eso amerita luego una acción constitucional. Eso también se verá”, explicó.