Ministro del Interior explicó qué pasó en la mina Poderosa: «no es solo un tema de seguridad»

El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se presentó este lunes 5 de mayo ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República para dar cuenta de las acciones tomadas por el Ejecutivo tras el asesinato de 13 trabajadores de la mina Poderosa , en Pataz, región La Libertad.

«Todos los hechos sobre los 13 homicidios ocurrieron en el socavón Galindo, a donde es difícil ingresar. Entramos por la mina Poderosa y después de 4 a 5 días encontramos los cuerpos. En esa zona hay como 1,200 socavones y muchas organizaciones criminales trabajan allí desde hace 15 años. Ellos atacan o hieren a los trabajadores de las minas y se quedan con los socavones durante varios días, sacando mucho oro», remarcó.

Tras el asesinato de las 13 personas, indicó que en 72 horas habrá mil policías en la provincia de Pataz. Asimismo, detalló que el Gobierno estableció el toque de queda desdes las 6:00 pm hasta las 6:00 am, que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la provincia y que por 30 días se ha suspendido toda actividad minera, incluidas las que desarrolla la minería formal, informal, artesanal e ilegal.

«Al no haber actividad minera, cuando se reincorporen los trabajadores vamos a determinar, con bases de datos, quiénes son. Hoy no los conocemos, con 1,200 socavones es imposible conocer a todos, son 80 mil personas que trabajan entre formales, informales e ilegales. Los formales tienen sus concesiones, los informales tienen los Reinfos y los ilegales no tienen nada. Vamos a mantener la identificación constante, tanto de informales como de ilegales», enfatizó Julio Díaz Zulueta.

MINISTRO DEL INTERIOR PIDIÓ UNIDAD PARA COMBATIR AL CRIMEN ORGANIZADO

Durante su presentación, el Ministro del Interior también aseveró que la situación de criminalidad que azota a Pataz no es un problema que incumbe únicamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) o al Ministerio del Interior.

«Lo que ocurre en Pataz no es solo un tema de seguridad, es un problema más grande que implica a la Policía, Transportes, Fiscalía, gobiernos locales y al Congreso. Estamos ante un crimen organizado que tiene poder, dinero y armas, y aprovecha la falta de control en varias áreas para fortalecerse», remarcó.

En ese sentido, Julio Díaz Zulueta mencionó que «la Policía no puede actuar sola. El crimen organizado no se enfrenta solo con balas , sino con leyes, fiscalización, inversión y presencial real del Estado. Este reto nos exige trabajar unidos y sin protagonismos».

Además, mencionó que, apenas asumió como Ministro del Interior acudió a Pataz y se organizó una intervención conjunta en el que participaron 600 policías y 200 miembros del Ejército. Producto de esta acción, 20 socavones fueron interdictados del 20 al 24 de abril, de un total de 30 que no tenían Reinfo.

