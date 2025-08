Ministro el Interior responde sobre la compra de autos de lujo: “Son carros básicos”

Este lunes, el ministro del Interior, Carlos Malaver, respondió sobre los 17 millones de soles que se gastaron en la compra de autos de lujo para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en medio de la crisis de inseguridad en el país.

Para el titular del Interior, los gastos no han sido para carros de lujo sino un tema básico. “Con relación a las camionetas, eso obedece a una normativa, hay una reglamentación, no es que la policía diga, quiero un audi, un BMW, no, hay una serie de especificaciones técnicas”, indicó Malaver.

@latinanoticias 🔴 “Se eligió el menor precio y no es un auto de lujo, es un básico”, señaló el ministro del Interior, Carlos Malaver, luego del reportaje de #PuntoFinal que evidenció que la compra de los autos de lujo de la Policía, por más de S/17 millones, se financió luego de quitar presupuesto destinado a pensiones y otras prestaciones sociales. 📌 Más información en latinanoticias.pe ♬ sonido original – Latina Noticias

Asimismo, el ministro del Interior señaló que se eligió el menor precio, además, de que siempre se hacen ese tipo de compras. “Se eligió el menor precio, según me informa la PNP, no es un carro de lujo, es básico. La policía y cualquier sector, se somete a cualquier control o auditoría posterior que puedan realizar”, agregó.

El ministro estuvo en una actividad en la sede del MININTER donde se habló sobre el ataque a balazos a dos policías en La Victoria. Uno de ellos murió y el segundo resultó herido, aún manteniéndose en UCI.

