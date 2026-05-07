Congreso vuelve a inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza de funciones en el Estado

Con 71 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de la República aprobó inhabilitar de cargos públicos por segunda vez a Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Con esta nueva decisión en su contra, se toman nuevas interrogantes sobre su administración en su decanato.

Los argumentos que se tomaron para la reconsideración del voto para inhabilitar a Delia Espinoza, se basan en que la actual decana denunció a alrededor de 11 congresistas por presunta negociación incompatible por promover leyes que les permitía cobrar una pensión militar y el sueldo legislativo.

En el 2025, Espinoza ya recibió la misma sanción del Congreso al observar la Ley N° 32130 que otorga mayor poder a la Policía Nacional en las investigaciones de material inicial de delitos mientras el Ministerio Público solo mantendría la conducción jurídica.

Actualmente y en paralelo, el Congreso espera que José María Balcázar firme su autógrafa sobre la ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CAP), que tiene bajo la manga un documento donde incluye dos disposiciones complementarias que impide a las personas inhabiltiadas (como Delia) formar parte de colegios profesionales, como el CAL.

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