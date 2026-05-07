Piero Corvetto seguirá en libertad: PJ rechazó apelación que pedía su detención preliminar

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lima del Poder Judicial (PJ) confirmó la decisión que rechazó el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Además de Piero Corvetto, la medida también incluye a otros investigados: José Samamé, Juan Phang y Juan Alvarado.

La decisión del PJ también confirmó la decisión, en primera instancia, de rechazar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los investigados, en la modalidad de geolocalización de sus teléfonos celulares.

Según el Estudio Arbizu & Gamarra, con esta decisión el PJ ha reafirmado “que las medidas restrictivas de libertad exigen motivación objetiva, proporcionalidad y peligro procesal concreto”.

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