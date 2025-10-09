Ministro Morgan Quero muestra la ‘V’ de victoria al abandonar el Congreso

Esta tarde, los ministros de Estado llegaron a la sede del Congreso de la República luego de conocerse que se han presentado hasta cuatro mociones de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte y que muchas bancadas ya han anunciado que votarán a favor. En ese contexto, llamó la atención que el ministro de Educación, Morgan Quero, tuvo un gesto de aparente confianza que tendría en estos momentos, en lo que muchos consideran las últimas horas de la presente administración.

Quero no tuvo reparos en mostrar la ‘V’ de victoria al abandonar la sede del Parlamento, mientras que los diversos periodistas presentes le consultaban sobre la posibilidad de que la Mandataria renuncie a su cargo a fin de evitar una inminente vacancia.

