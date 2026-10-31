Ministro Vinelli niega desabastecimiento de agua en Lima ante fenómeno El Niño

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, descartó un eventual desabastecimiento de alimentos o interrupciones en el suministro de agua potable para la capital frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño. El representante del Ejecutivo, quien lidera la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, ofreció estas aclaraciones en entrevista con RPP Noticias.

Las autoridades buscan transmitir tranquilidad a la ciudadanía capitalina frente a los riesgos climáticos, asegurando que la infraestructura actual se encuentra preparada para afrontar las contingencias. A diferencia de las fallas operativas registradas en 2017 por deficiencias de filtración tras el Niño Costero, la planta de tratamiento de Sedapal dispone hoy del equipamiento adecuado. Vinelli precisó al medio local que, tras una década de mejoras tecnológicas, las instalaciones cuentan con la capacidad requerida para procesar el recurso hídrico entrante.

Asimismo, el ministro señaló que el Ejecutivo distribuyó motobombas, hidrojets y equipos trasvasadores en puntos estratégicos de la ciudad para actuar frente a posibles precipitaciones de alta intensidad. Las autoridades prevén el anegamiento de pasos a desnivel y el cierre preventivo del tránsito en la Costa Verde ante el riesgo de caída de agua.

COORDINACIÓN CON GOBIERNOS REGIONALES

En cuanto a la oferta de productos básicos, la autoridad confirmó que no existen alteraciones en el flujo hacia los centros de abasto capitalinos. Actualmente ingresan a la ciudad ocho mil toneladas de alimentos cada día, y cualquier eventualidad en el sistema distributivo será comunicada oportunamente a la ciudadanía.

De forma complementaria, reservas de agua potable para uso humano son derivadas a los depósitos del Instituto Nacional de Defensa Civil para asistir a los sectores que lo requieran. Estas medidas se complementan con un esquema de trabajo conjunto en el que participan el Ejecutivo, las gestiones regionales, los municipios y las empresas privadas.

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