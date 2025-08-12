MML gestionará el tren Lima-Chosica directamente con el Premier y no con el MTC

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que su gestión ya no tramitará la realización del proyecto del tren Lima–Chosica con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cartera dirigida por César Sandoval, sino con el primer ministro Eduardo Arana.

“Prefiero no responderle, quiero solucionar esto, ¿sabe con quién? (…) Considero que la persona que nos puede ayudar acá es el premier”, señaló el burgomaestre.

“Lo conozco hace tiempo, es una persona decente, es un buen jale de (la presidenta) Dina Boluarte. Le pido a él que intervenga. No puedo estar con una persona que ya adelantó juicio. Él ya dijo riéndose, con cachita: ‘esto (el material ferroviario) llega y se va a guardar cinco o seis años’”, continuó.

A pesar de que las coordinaciones se harán con el premier, López Aliaga volvió a cuestionar al MTC por la falta de apoyo para que funcionen lo más pronto el primer lote de vagones donados por la empresa estadounidense Caltrain que se encuentran en Lima.

“El segundo lote va a llegar de todas maneras, pero la municipalidad va a buscar solita dónde lo guarda y tiene que sacar los permisos correspondientes. No hay apoyo”, expresó.

“Ahora estamos en el proceso de internar toda esta maquinaria que ha venido donada de California. Ese es mi trabajo: internar toda esa maquinaria y tenerla lista”, agregó en otro momento. Respecto a la movilización convocada para este 15 de julio en rechazo a la gestión del MTC, López Aliaga confió en que tenga acogida: “Ojalá salga la gente. No es un ataque contra López Aliaga, sino contra los habitantes de Lima”, señaló.

¿QUÉ DIJO EL MTC SOBRE EL TREN LIMA-CHOSICA?

En la víspera, el ministro de Transportes, César Sandoval, indicó que su sector ha respaldado el proyecto, siempre que se respeten los procedimientos técnicos y legales.

“El MTC en ningún momento se ha opuesto, al contrario, ha promovido. (…) Lo que nosotros no podemos hacer, ni nadie, es irse contra las normas vigentes y los procedimientos administrativos y técnicos”, expresó.

“(La comuna) no trajo ninguna propuesta, escuchó las nuestras y luego dijo que ya no iba a participar porque no había condiciones o voluntad política del MTC”, sostuvo.

“No hay expediente, no hay perfil. (…) Es falso que porque no hay expediente técnico haya mafia. Es al contrario. Cuando no se hacen los procedimientos, no se respetan las reglas de juego, ni hay control de la Contraloría o del órgano de control interno, es ahí donde se promueve la corrupción”, afirmó.

