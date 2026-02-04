Modifican del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes: estos son los principales cambios

El reciente decreto legislativo que modifica el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes introduce importantes ajustes con el objetivo de mejorar la eficacia del sistema de justicia penal juvenil en el país. Esta reforma regula principalmente la competencia material de los juzgados unipersonales, así como la implementación de la terminación anticipada del proceso penal, medidas que buscan agilizar los procedimientos y evitar demoras innecesarias.

Uno de los principales cambios establecidos por la nueva normativa es la regulación de los juzgados unipersonales, los cuales serán responsables de manejar casos de menor complejidad, lo que permitirá una mayor celeridad en los trámites judiciales. Esta medida pretende reducir la carga de trabajo en los tribunales, al mismo tiempo que asegura una atención más eficiente a los adolescentes involucrados en el proceso judicial.

TERMINACIÓN ANTICIPADA

Asimismo, el decreto legislativo promueve la aplicación de la terminación anticipada del proceso, una opción que permite que, tanto el fiscal como el adolescente acusado, soliciten la finalización del proceso penal de manera anticipada. Esta solicitud podrá realizarse en la etapa intermedia, ya sea durante la audiencia de control de acusación o, si se presenta fuera de esa audiencia, a través de la formación de un cuaderno correspondiente. En ambos casos, la terminación anticipada se llevará a cabo sin interrumpir el desarrollo del proceso judicial.

La terminación anticipada busca optimizar el tiempo de resolución de los casos y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta más adecuada a las características del adolescente y a las circunstancias del delito cometido. Esta figura, que ya se aplicaba en otras ramas del derecho penal, ahora se extiende al ámbito juvenil, buscando una justicia más eficiente y acorde con las necesidades de los adolescentes en conflicto con la ley.

Con esta reforma, se espera mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal juvenil, garantizando una respuesta estatal diferenciada, proporcional y oportuna, conforme a los derechos y necesidades de los adolescentes.

