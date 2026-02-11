ONPE anunció que la capacitación a miembros de mesa serán los domingos 29 de marzo y 5 de abril

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha confirmado que las capacitaciones a los miembros de mesa sorteados para las Elecciones Generales 2026 se llevarán a cabo los domingos 29 de marzo y 5 de abril. Estos entrenamientos tienen como objetivo preparar a los ciudadanos seleccionados para desempeñar su función en el proceso electoral sin contratiempos, dada la complejidad de las elecciones que se celebrarán.

Según los detalles brindados por la ONPE, las capacitaciones serán presenciales y se realizarán en los locales de votación, donde los miembros de mesa tendrán la oportunidad de familiarizarse con el material electoral y resolver cualquier duda que surja antes de la jornada electoral. Además de los entrenamientos presenciales, se ofrecerán capacitaciones virtuales a través de un portal web. Esta plataforma será de acceso libre para los miembros de mesa, personeros de las organizaciones políticas y electores, lo que garantizará que todos los involucrados en el proceso electoral tengan acceso a la información necesaria.

Desde el 26 de febrero hasta el 12 de abril, todas las oficinas distritales de la ONPE estarán distribuyendo material de capacitación, tanto para los miembros de mesa como para los electores y personeros. Este esfuerzo forma parte del compromiso de la ONPE de asegurar que todos los actores del proceso electoral estén bien preparados para el 2026.

COMPLEJA JORNADA

Uno de los aspectos más relevantes de estas capacitaciones es la adaptación a la complejidad del proceso electoral, ya que este año se llevarán a cabo cinco elecciones diferentes: Presidencia y Vicepresidencia, Senadores por Distrito Único, Senadores por Distrito Múltiple, Diputados y Parlamento Andino. Además, la ONPE destacó que, debido a la mayor cantidad de organizaciones políticas que participarán, las actas de votación contarán con más filas, lo que exige un conocimiento más profundo del material y el proceso.

“Las actas van a contar con filas de acuerdo a la cantidad de organizaciones políticas. Entonces, si bien la elección en sí es similar, en el sentido de cómo vamos a ir contando los votos, hay que tomar en consideración que van a ser cinco elecciones, ya no tres, y más organizaciones políticas que antes. Lo que estamos buscando con estas capacitaciones es que los miembros de mesa se familiaricen con el material”, explicó a la prensa un representante de la ONPE.

Este enfoque integral de formación busca minimizar errores y garantizar que los miembros de mesa puedan desempeñar su labor de manera eficiente, contribuyendo al buen desarrollo de las elecciones. La preparación adecuada es clave para asegurar un proceso electoral transparente y organizado.

