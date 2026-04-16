ONPE nombra reemplazo de José Samamé, exfuncionario detenido por retrasos en Elecciones 2026

Ante la renuncia de José Samamé Blas, quien dejó el cargo tras el escándalo por la demora en la distribución del material electoral el día de la primera vuelta en las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) designó a Gustavo García Hidalgo como nuevo gerente de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

Este nuevo funcionario iniciará sus funciones en el cargo el 17 de abril. La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000062-2026-JN/ONPE, firmada por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Es la segunda designación en este cargo tras los problemas ocurridos el domingo 12 de abril. Un día después, el 13 de abril, designó a Walter Iglesias Arévalo en calidad de encargado para asumir la Gerencia de Gestión Electoral.

JOSÉ SAMAMÉ DETENIDO

En tanto, José Samamé fue detenido el lunes 13 en flagrancia por un plazo de 48 horas. Durante este periodo, brindó su declaración en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por el caos electoral que perjudicó a 63 300 personas que tuvieron que emitir su voto recién un día después del 12 de abril.

Finalmente, Samamé Blas es investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Las autoridades lo señalan como uno de los principales responsables de las fallas logísticas el día de la elección.

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