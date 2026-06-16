ONPE sobre segunda vuelta: “Marco legal para voto de peruanos en el extranjero no fue modificado”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que el marco legal para el voto de los peruanos en el extranjero no ha sido modificado. Señalando además que entre el lunes 8 y miércoles 10 de junio se llevó a cabo el traslado del material electoral de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ONPE

A través de su cuenta oficial de X, la ONPE también remarca que los lineamientos aprobados a través de la Resolución Jefatural N°000090-2026-JN/ONPE, publicado en el diario El Peruano, tienen el objetivo de regular la organización y ejecución de las actividades electorales en el exterior en coordinación con Cancillería. Precisando que estos lineamientos no modifican la Ley Orgánica de Elecciones.

EL TRASLADO

En el comunicado también recalcan que no se utilizó el aplicativo para la segunda vuelta ante el pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo el traslado convencional, como en años anteriores. Explican además que el traslado desarrollado entre el lunes 8 y miércoles 10 de junio, se hizo dentro del marco de las actividades electorales desarrolladas bajo responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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