Óscar Arriola: ¿Cuánto tiempo fue comandante general de la PNP?

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció su salida del cargo durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno. El relevo se produce en medio de cuestionamientos por los resultados de su gestión frente a la inseguridad ciudadana y pocos días después del secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

Arriola, cuya salida había sido solicitada por diversas figuras políticas durante las últimas semanas, dejará la jefatura de la Policía a menos de un año de haber asumido el cargo. El general PNP señaló que su decisión está vinculada con la institucionalidad, la gobernabilidad del país y los objetivos trazados durante su gestión.

“Siempre pensando, sintiendo, respirando responsablemente en la institucionalidad, en el amor a la Policía Nacional de todos los peruanos y como ciudadano en la gobernabilidad del país”, sostuvo Arriola durante su mensaje.

El comandante general asumió el máximo cargo de la Policía Nacional del Perú el 30 de septiembre de 2025, en reemplazo de Víctor Zanabria. Ahora, quien ocupará su lugar será el teniente general Fredy López Mendoza, cuyo relevo se concretará en los próximos días, de acuerdo con lo anunciado por el propio Arriola.

La salida ocurre mientras persisten cuestionamientos relacionados con los logros alcanzados durante su gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Entre los hechos recientes mencionados en este contexto se encuentra el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo.

DEFIENDE SU GESTIÓN

Durante su despedida, Arriola se dirigió a los integrantes de la Policía Nacional y les pidió mantener firme el compromiso asumido al ingresar a la institución. “Sigan adelante. No pueden vencernos”, afirmó, al recordar el juramento realizado ante Dios, la patria, la bandera, sus familias y ellos mismos.

El general PNP también aseguró que deja el cargo con la conciencia tranquila y defendió el trabajo realizado durante el periodo en que estuvo al frente de la institución. “Me voy con la conciencia absolutamente limpia, la frente muy en alto, como desde que salí de mi querido Chiclayo”, declaró.

Finalmente, Arriola sostuvo que la Policía Nacional no fue derrotada por el terrorismo ni por otras modalidades de criminalidad organizada. Además, expresó su confianza en que esta situación no cambiará tras su salida de la jefatura policial.

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