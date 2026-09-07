INPE detecta fallas en sistemas de seguridad en penales de Ancón 1 y Lurigancho

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho presentan diversas deficiencias en sus mecanismos de seguridad. Las observaciones fueron identificadas durante visitas de control realizadas por los órganos encargados de supervisar el funcionamiento de ambos centros penitenciarios.

En el caso de Ancón I, la inspección se desarrolló entre el 22 y el 26 de junio de 2026, mientras que en el penal de Lurigancho la evaluación se realizó del 21 al 31 de julio.

🔴 Comunicado | En relación a los sistemas de seguridad de los establecimientos penitenciarios Ancón I y Lurigancho. pic.twitter.com/fWkOUBR4Jx — Instituto Nacional Penitenciario – INPE (@INPEgob) September 7, 2026

ANCÓN I PRESENTA FALLAS EN CÁMARAS Y EQUIPOS DE CONTROL

De acuerdo con los resultados de la supervisión, en el penal Ancón I se detectaron problemas en los equipos tecnológicos utilizados para revisar el ingreso de personas y paquetes. Parte de estos dispositivos se encontraba fuera de funcionamiento, lo que representa una limitación para las labores de control.

También se encontraron inconvenientes en el sistema de videovigilancia. Las cámaras correspondientes a los pabellones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 no permitían visualizar imágenes, una situación que fue comprobada durante la inspección al contrastarla con el funcionamiento de las cámaras del pabellón 4.

A ello se sumaron problemas en la visualización y almacenamiento de las imágenes registradas por el sistema. Durante la revisión también se comprobó que la Workstation N.° 03 estaba inoperativa.

DEFICIENCIAS EN LA VIGILANCIA DEL PERÍMETRO

Las observaciones también alcanzaron los mecanismos destinados a proteger el perímetro del establecimiento. Siete reflectores de iluminación conocidos como “busca personas”, instalados en los torreones de vigilancia, no estaban operativos.

Esta situación reduce la capacidad de vigilancia de las áreas externas durante el horario nocturno y puede dificultar la detección de posibles incidentes alrededor del establecimiento.

Asimismo, se evidenció el deterioro de las ventanas exteriores de los pabellones debido a la corrosión. La zona de pasarela ubicada en la parte superior de la infraestructura tampoco contaba con cobertura de cámaras, lo que incrementa las vulnerabilidades en la seguridad perimetral.

LURIGANCHO TAMBIÉN REGISTRA PROBLEMAS DE SEGURIDAD

En el establecimiento penitenciario de Lurigancho, la supervisión identificó carencias tanto en implementos básicos como en equipos tecnológicos destinados a la revisión de personas y paquetes.

Entre los elementos faltantes se encontraron guardapolvos, guantes quirúrgicos, algodón, cucharas especiales y desinfectantes, además de equipos electrónicos necesarios para estas labores.

Según la evaluación, estas deficiencias pueden dificultar los controles de seguridad y aumentar el riesgo de que ingresen al penal objetos, sustancias u otros materiales prohibidos.

CÁMARAS NO CUBREN TODO EL PERÍMETRO

El sistema de videovigilancia de Lurigancho también presenta limitaciones. Durante la inspección se determinó que algunos sectores del perímetro del establecimiento no cuentan con cámaras de seguridad, reduciendo la capacidad de monitoreo de determinadas zonas.

La supervisión también encontró problemas relacionados con el equipamiento de los torreones y el sistema de iluminación, deficiencias que comprometen las condiciones de seguridad tanto en las áreas internas como externas del penal.

GOBIERNO DECLARA EN EMERGENCIA 5 PENALES

Tras estas y otras observaciones, el Gobierno declaró en emergencia cinco establecimientos penitenciarios del país, entre ellos Ancón I, con el objetivo de reforzar sus condiciones de seguridad.

El INPE señaló que estas acciones contarán con el respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

Además, la institución informó que trabaja en la adquisición de nuevos equipos de radiocomunicación para el personal penitenciario y en la incorporación de sistemas de seguridad electrónica, entre ellos equipos de rayos X para fortalecer los controles de ingreso.

En total, la Contraloría General de la República identificó siete situaciones adversas vinculadas a la seguridad de estos establecimientos, relacionadas con equipos de control de ingreso inoperativos o inexistentes, problemas en los sistemas de videovigilancia, deficiencias en la vigilancia perimetral, deterioro de elementos de seguridad física y fallas en el equipamiento de los torreones y sistemas de iluminación.

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