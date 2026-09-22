Papa León XIV en Perú: gobierno aprueba medidas extraordinarias para visita del sumo pontífice

El Poder Ejecutivo publicó este martes 22 de septiembre un Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para garantizar la cobertura y difusión de la visita apostólica del papa León XIV al Perú. La norma contempla disposiciones para facilitar contrataciones de bienes y servicios vinculados a la visita.

El decreto dispone, de manera excepcional, la aplicación del procedimiento de selección no competitivo en materia de contratación pública. Esta medida permitirá que el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y el Gobierno Regional de Lambayeque realicen oportunamente las contrataciones consideradas indispensables para atender la visita.

La norma también autoriza al Gobierno Regional de Lambayeque a ejecutar intervenciones temporales en predios de propiedad privada, como parte de las medidas previstas para la visita del pontífice.

INTERVENCIÓN DE PREDIOS

El Decreto de Urgencia establece que cualquier intervención sobre predios de propiedad privada deberá contar previamente con la autorización expresa del propietario, poseedor legítimo o de quien tenga facultades suficientes sobre el inmueble.

La disposición fija la vigencia de las medidas hasta el 16 de noviembre de 2026. Durante ese periodo, las entidades involucradas deberán implementar las acciones previstas en el marco de sus competencias y conforme a las condiciones establecidas por la norma.

El financiamiento de las medidas estará a cargo de los recursos contemplados en los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, según lo establecido en el decreto.

Asimismo, la norma autoriza al Ministerio de la Producción, durante el Año Fiscal 2026, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional.

Las disposiciones forman parte de las normas legales publicadas este martes 22 de septiembre y están orientadas a facilitar las acciones necesarias para la visita apostólica del papa León XIV al Perú.

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