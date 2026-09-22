Debate Municipal Lima 2026: duplas, temas, ternas y más para este martes 22 de septiembre

Este martes 22 de septiembre se realiza la segunda jornada del debate de candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima 2026, con la que se completa la exposición de propuestas de las 26 organizaciones políticas que compiten por la Alcaldía. El debate es organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La jornada se desarrollará desde las 8:00 p.m. en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en el distrito de San Borja.

Participarán 13 candidatos, quienes expondrán sus propuestas sobre visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y seguridad ciudadana.

Renovación Popular no cuenta con candidato a alcalde, por lo que su agrupación enviará como representante al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Algo similar ocurre con Perú Libre: su representante será Yuri Castro, actual candidato a primer regidor, quien asumiría la alcaldía si la lista de su partido resulta ganadora.

PARTICIPANTES

Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth León Chinchay

Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo

Perú Libre: Yuri Castro (representante)

Renovación Popular: Rafael López Aliaga (representante)

Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza

Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza

Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo

Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra

Avanza País: Francis Allison Oyague

Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega

Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León

Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype

Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra

ASÍ SERÁ EL FORMATO QUE SEGUIRÁ EL DEBATE

Serán cuatro bloques temáticos. En el primero, los candidatos tendrán un minuto y medio para su presentación inicial y para detallar su visión de la ciudad.

En el segundo bloque, dedicado al contraste e interacción directa de propuestas, los aspirantes dispondrán de tres minutos para debatir mediante preguntas y réplicas con los contendientes que les correspondan según el sorteo oficial. Así quedaron distribuidos:

DUPLAS Y TERNAS

APRA vs. Avanza País

Progresemos vs. Acción Popular

Renovación Popular vs. Fuerza Popular

Partido Popular Cristiano vs. Venceremos

Fuerza Ciudadana vs. Frente de la Esperanza vs. Perú Libre

En el tercer bloque, los postulantes responderán a dos preguntas seleccionadas del paquete de 4.921 interrogantes recogidas en la campaña ciudadana “Pregúntale a tu candidat@”. Se divide en dos segmentos: el 3A (pregunta ciudadana) y el 3B (“Sin rodeos”).

DUPLAS Y TERNAS DEL BLOQUE 3A

Frente de la Esperanza vs. Fuerza Ciudadana

APRA vs. Progresemos

Fuerza Popular vs. Venceremos

Perú Libre vs. Acción Popular

Partido Popular Cristiano vs. Renovación Popular

Visión Perú vs. Partido del Buen Gobierno vs. Avanza País

DUPLAS Y TERNAS DEL BLOQUE 3B

Renovación Popular vs. Partido Popular Cristiano

Visión Perú vs. Perú Libre

Fuerza Ciudadana vs. Progresemos

Acción Popular vs. APRA

Partido del Buen Gobierno vs. Fuerza Popular

Venceremos vs. Frente de la Esperanza vs. Avanza País

Finalmente, en el cuarto y último bloque, cada uno de los 13 participantes tendrá un minuto y medio para ofrecer su mensaje final a los electores de Lima Metropolitana.

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