Papa León XIV envió mensaje al Perú tras reunirse con presidenta del Poder Judicial en el Vaticano

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo una reunión con el papa León XIV en el Vaticano, donde abordaron diversas iniciativas relacionadas con la justicia social, la resocialización de personas condenadas y la protección del medio ambiente.

El encuentro se realizó en el aula Paulo VI de la Casa Pontificia y se prolongó por cerca de veinte minutos. Durante la audiencia, Tello Gilardi expuso al Santo Padre el trabajo que impulsa el Poder Judicial del Perú para la resocialización de personas sentenciadas por delitos menores, quienes actualmente realizan labores de servicio comunitario orientadas a reparar daños ocasionados a la naturaleza como consecuencia del calentamiento global.

La magistrada explicó que estas acciones buscan no solo contribuir al cuidado ambiental, sino también promover la reinserción social de los condenados mediante actividades que beneficien directamente a la comunidad. Asimismo, informó al pontífice sobre otros proyectos que viene desarrollando el sistema judicial peruano en materia de acceso a la justicia y protección de derechos fundamentales.

MENSAJE DEL SANTO PADRE

Durante la conversación, el papa León XIV también envió un mensaje dirigido al pueblo peruano. A través de Janet Tello, expresó que mantiene siempre presentes en sus oraciones y bendiciones a todas las peruanas y peruanos.

Además, ante la proximidad de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, el Santo Padre manifestó su deseo de que el país atraviese un proceso democrático en paz y con responsabilidad. En ese sentido, señaló que espera que la persona que resulte elegida gobierne para todos los ciudadanos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

En la parte final del encuentro, la titular del Poder Judicial entregó al pontífice un ejemplar del libro sobre la Convención de los Derechos del Niño, publicación elaborada por la Comisión de Acceso a la Justicia, instancia que también preside.

Janet Tello llegó a la Ciudad del Vaticano para participar en el taller denominado “Building Climate Resilience Legislation”, organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. El evento reúne a representantes y especialistas de distintos países para debatir propuestas legislativas vinculadas a la resiliencia climática y la protección ambiental.

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