Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Raphael lanzó reto a Mon Laferte!

Luego del intenso empate vivido en la gala anterior, Raphael llegó para enfrentar el esperado desempate contra Mon Laferte.

Durante la entrevista previa, el consagrado reconoció que la batalla anterior lo dejó realmente impactado por el nivel de su rival. Incluso aseguró que en un momento pensó seriamente que podía perder la silla frente a Mon Laferte.

Sin embargo, Raphael contó que decidió sacar fuerzas en los últimos segundos de la presentación para mantenerse en competencia. “Todavía tenía un poco de combustible”, comentó entre risas al recordar cómo logró cerrar la batalla anterior y forzar el desempate.

Además, el imitador aprovechó el momento para lanzar un reto directo a Oriana. Raphael pidió que ambos aprovechen esta nueva oportunidad para mostrar algo distinto al jurado y no repetir únicamente fórmulas ya conocidas de sus personajes.

Por su parte, la retadora salió al escenario interpretando “Tormento” con toda la intensidad y dramatismo característicos de Mon Laferte, dejando en claro que está dispuesta a pelear hasta el final por la silla de consagrada.

Ahora, todo queda listo para la presentación final de Raphael y el esperado veredicto del jurado, que definirá cuál de los dos artistas logrará quedarse en competencia tras este ajustado desempate.

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