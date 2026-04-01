Partido del Buen Gobierno se pronuncia sobre ausencia de Jorge Nieto en el debate presidencial

Se inició la sexta y última jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y la ausencia del candidato Jorge Nieto Montesinos llamó la atención a más de uno. A través de un comunicado, el Partido del Buen Gobierno explicó que el aspirante a Palacio de Gobierno tuvo problemas con el tráfico vehicular, motivo por el cual no llegó a tiempo al Centro de Convenciones de Lima.

“El Partido del Buen Gobierno denuncia ante la opinión pública los hechos que vienen impidiendo el libre tránsito de nuestro candidato presidencial, Jorge Nieto, hacia el lugar donde se desarrollará el debate presidencial. En este contexto, resulta preocupante que se haya dispuesto el cambio del flujo vehicular de sur a norte —cuando, por tratarse de un feriado largo, lo lógico es que el tránsito fluya en sentido norte a sur—, generando congestión y retrasos significativos. Asimismo, se ha reportado la presencia de grupos de manifestantes en la zona de peaje, bloqueando el tránsito y agravando la situación”, se lee en el pronunciamiento.

Nieto Montesinos tenía programado exponer sus propuestas en dos ejes temáticos: educación, innovación y tecnología; así como empleo, desarrollo y emprendimiento, los cuales se encuentra dentro de su plan de Gobierno en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Durante el primer bloque se enfrentaba a Armando Massé y José Williams, mientras que en el segundo bloque iba a debatir con Alfonso López-Chau y César Acuña.

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