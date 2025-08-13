Patricia Benavides es designada en la Segunda Fiscalía Suprema Penal tras anulación de su destitución

La Fiscalía de la Nación reincorporó a la fiscal suprema titular Patricia Benavides al frente de la Segunda Fiscalía Suprema Penal, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara su destitución mediante resolución del 12 de junio de 2025.

La decisión se formalizó este 12 de agosto, tras un acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, que dispuso su retorno al cargo. La medida implica el relevo de Zoraida Ávalos, quien pasará a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

De acuerdo con la resolución, la designación busca agilizar el servicio fiscal y fortalecer la conducción jurídica de las investigaciones penales. La Fiscalía resaltó que la labor de Patricia Benavides es clave en la dirección de procesos judiciales de alto nivel.

El cambio fue comunicado a la JNJ, a la Presidencia de la Corte Suprema, a las fiscalías supremas, a las juntas de fiscales superiores y a diversas oficinas del Ministerio Público.

Cabe recordar que Patricia Benavides fue destituida por la JNJ en mayo de 2024 por presunta interferencia en la investigación a su hermana Enma Benavides Vargas y por favorecer a un funcionario sancionado. La sanción fue ratificada en octubre de 2024, pero el 12 de junio de 2025 el organismo anuló la medida.

