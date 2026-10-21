PCM crea el rol del Oficial de Inteligencia Artificial en el Estado peruano: ¿qué significa y de qué se encargará?

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó disposiciones para definir el perfil y las tareas del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), un especialista que tendrá a su cargo orientar la incorporación de esta tecnología en las instituciones públicas bajo criterios de seguridad, ética y responsabilidad.

La iniciativa busca modernizar la gestión estatal mediante herramientas digitales que permitan optimizar los servicios públicos y atender de manera más eficiente las necesidades de los ciudadanos.

#PCMInforma | Nuevo rol para guiar el uso de la IA en el Estado. El Gobierno establece las funciones del especialista que orientará el uso de la inteligencia artificial en las entidades públicas, para aprovechar esta tecnología de manera segura y responsable. El objetivo es transformar la forma en que el Estado atiende a la ciudadanía, agilizar trámites y brindar servicios más eficientes que respondan a las necesidades de todos los peruanos. Conoce más: https://t.co/w3kmaPTORg — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 21, 2026

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLIRÁ EL OFICIAL DE IA?

De acuerdo con los lineamientos aprobados por la PCM, el Oficial de Inteligencia Artificial deberá detectar áreas en las que esta tecnología pueda mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y elaborar un plan de acción para su implementación.

Este documento se integrará al Plan de Gobierno Digital de cada institución. Asimismo, el especialista tendrá la responsabilidad de vigilar los posibles riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial y asegurar que su aplicación cumpla con las normas vigentes y los requisitos de seguridad.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL ESPECIALISTA

La normativa establece que el responsable deberá contar con estudios universitarios, trayectoria profesional y conocimientos vinculados con la inteligencia artificial.

También deberá demostrar conducta ética y conocer el funcionamiento de la entidad pública en la que desempeñe sus funciones, con el propósito de identificar soluciones tecnológicas acordes con las necesidades institucionales.

PCM BUSCA MODERNIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó que la aprobación de estos lineamientos representa un avance en el proceso de modernización del Estado, al establecer responsabilidades concretas para promover el uso estratégico y responsable de la inteligencia artificial.

La medida forma parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030, que busca fomentar el desarrollo y la utilización de esta tecnología en el país con principios de ética, seguridad e inclusión.

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