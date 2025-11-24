Pedro Castillo: Congreso debatirá y votará su inhabilitación este martes

La Comisión Permanente del Congreso debatirá el informe que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado y, como consecuencia, inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por diez años. Si se aprueba la propuesta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Castillo quedará impedido de participar en las elecciones generales de 2026.

El informe, que se revisará este martes 25 de noviembre a las 9:00 a. m., concluye que el exmandatario infringió nueve artículos de la Constitución Política del Perú. Esto, tras su anuncio del 7 de diciembre de 2022, cuando declaró la disolución del Congreso, convocó elecciones para una Asamblea Constituyente y planteó reformas en el sistema de justicia, entre otras medidas consideradas inconstitucionales.

La acusación también alcanza a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y al exministro del Interior Willy Huerta, señalados como presuntos implicados en el intento de golpe. En cambio, la subcomisión recomienda archivar las denuncias contra Roberto Sánchez, exministro y actual congresista, cercano a Castillo.

El informe detalla que Castillo sostuvo “una serie de reuniones los días previos al 7 de diciembre de 2022, sin que se conozca el contenido de las mismas”. Además, habría ordenado al entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, cerrar el Congreso, impedir el ingreso de otras personas, intervenir a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y reforzar la seguridad en sus viviendas y las de Betssy Chávez y sus padres.

POSTULACIÓN EN RIESGO

Desde prisión, Pedro Castillo ha expresado su intención de postular al Senado con el número 1 de Juntos por el Perú, partido presidido por un exministro de su gestión. En las elecciones anteriores, dicha agrupación llevó como candidata presidencial a Verónika Mendoza.

Sin embargo, su eventual candidatura podría seguir el mismo destino que la de Martín Vizcarra, quien fue excluido por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos. Aunque intentó integrar una fórmula presidencial encabezada por su hermano, las autoridades electorales impidieron su participación.

Si el Congreso aprueba la inhabilitación de Castillo, este no podrá postular ni asumir como senador, incluso si resulta el más votado en 2026.

