Pedro Pablo Kuczynski será precandidato al Senado por Fuerza y Libertad
El expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fue inscrito como candidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad, agrupación liderada por Fiorella Molinelli, quien impulsa su propia candidatura presidencial para las elecciones generales del 2026.
Este hecho marca el retorno político de PPK tras más de seis años alejado de la vida pública, luego de su renuncia a la presidencia en 2018 en medio de una crisis política. La inscripción fue confirmada por el partido, así como por el exmandatario.
La postulación de Kuczynski se da mientras aún enfrenta restricciones judiciales por el caso que lo vincula a presuntos actos de lavado de activos relacionados con proyectos de infraestructura durante su gestión.
Con este anuncio, Fuerza y Libertad busca fortalecer su lista congresal con figuras de experiencia en gestión pública, mientras PPK intenta reinsertarse en el debate político nacional.
HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS
Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.
Puedes mirar la entrevista a Phillip Chu Joy aquí: