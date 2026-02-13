Pedro Ripalda, exjefe de Qaliwarma, renuncia al Midis tras controversial regreso

Reincidente. Pedro Ripalda, el exdirector del extinto programa de alimentación infantil Qali Warma, renunció este 13 de febrero a su cargo como director ejecutivo de una unidad del Programa para el Mejoramiento de la Información y Registro Social-Sinafo, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El Midis, organismo que se encargaba de Qali Warma, había contratado nuevamente a Ripalda el 10 de febrero de 2026, bajo la administración de la ministra Leslie Shica, con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000008-2026-OFIS-PE. Solo duró 3 días en el cargo.

Según señala la carta, indica que su renuncia se debe a motivos estrictamente personales, y que deja constancia de haber cumplido “los procedimientos establecidos, sin objeción alguna y sin existir impedimento legal para el ejercicio de la función pública”.

Punto Final, tras el destape del caso Frigoinca que denunciaba el envío de alimentos vencidos a menores beneficiados por Qaliwarma, detalló que estos hechos ocurrieron durante la jefatura de Pedro Ripalda.

Según detalló la investigación de la Unidad de Investigación de Latina, liderada por Christopher Acosta, varios funcionarios de la gestión de Ripalda fueron encarcelados por hechos ligados a la importación de estos alimentos, mientras que él respondió que desconocía del caso.

VIDEO RECOMENDADO