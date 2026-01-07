Perú ante la OEA pidió un minuto de silencio por las víctimas del régimen chavista en Venezuela

El representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Coronado Molina, solicitó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen chavista, en el marco de una sesión del Consejo Permanente dedicada a analizar la situación en Venezuela. Según indicó, el gesto busca honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso del organismo hemisférico con la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales.

El pedido se produjo pocos días después del ataque militar de Estados Unidos sobre Caracas, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa. Sin embargo, la detención no significó el fin del régimen, ya que la vicepresidenta asumió el liderazgo que ejercía Maduro Moros, manteniendo la incertidumbre política en el país caribeño.

DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Durante su intervención, Coronado Molina resaltó que el Perú mantiene una tradición principista de respeto al derecho internacional y a los valores consagrados en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Subrayó que el país ha sido claro y consistente al denunciar que Nicolás Maduro ejerció el poder de manera ilegítima y dictatorial, al señalar que las elecciones de julio de 2024 no lo proclamaron como ganador legítimo.

Asimismo, reiteró el firme compromiso del Perú con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en la región. En concordancia con la Carta Democrática Interamericana, sostuvo que el país ha sido un defensor constante de la democracia hemisférica y respalda la recuperación del orden democrático en Venezuela mediante una transición pacífica e institucional.

Finalmente, recordó que el Perú ha acogido a cerca de un millón y medio de ciudadanos venezolanos que abandonaron su país a causa de la crisis generada por el régimen, reafirmando su compromiso humanitario y solidario frente a la migración forzada.

