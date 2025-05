Phillip Butters: «Si las elecciones fueran hoy, gana un comunista»

El precandidato presidencial de Avanza País, Phillip Butters, consideró que si las elecciones generales se realizaran en un breve plazo, el ganador sería un aspirante de tendencia de izquierda. En ese sentido, apuntó al Gobierno y al Congreso como los grandes responsables del hartazgo de los peruanos hacia sus políticos.

«Si Sendero ya llegó a Palacio, puede volver a pasar. Si las elecciones fueran hoy, gana un comunista, no un caviar, con lo cual se destruye todo lo que yo hice. Todo el fenómeno de destrozos del Congreso y del Ejecutivo va a decantar en que la gente esté harta», remarcó en ‘El espejo‘, el nuevo podcast de Latina Noticias.

Ante ese escenario, Phillip Butters ha tomado la decisión de convertirse en el precandidato presidencial de Avanza País. Asimismo, explicó por qué otros voceados aspirantes no le inspiran ninguna confianza.

«Yo no me voy a ir a Estados Unidos a alquilar departamentos o alquilar carros, no voy a entregar mi país al comunismo, porque yo me he fajado cuando los demás aflojaban. Yo tendría que ser imb… de confiar mi futuro a Keiko Fujimori o a Rafael López Aliaga. Ellos no tienen ni mi capacidad ni mi talento. No voy a dejar el futuro mío y de mis hijas y la vejez de mi mamá en gente que no tiene más capacidad que yo», enfatizó.

En esa misma línea, Phillip Butters señaló que «lo que está pidiendo el Perú es un periodo de gravísimas consecuencias. El comunista ya aprendió, el que llegue, sea Cerrón, Bermejo o Antauro, no va a ser como Pedro Castillo, lo va a hacer bien, es decir, va a destrozar el país. No va a haber propiedad ni libertad, habrá juicios sumarios, muertos, hambre y desolación. Eso puede pasar porque tenemos una derecha estúpida y cobarde, que le ha venido besando la mano al poder años de años. Yo no me voy a jugar por esos tipos».

EL ESPEJO: EL NUEVO PODCAST DE LATINA NOTICIAS

‘El espejo’ es el nuevo podcast de Latina Noticias por el que desfilarán todos los posibles candidatos presidenciales de las elecciones del 2026. Conducido por Pedro Tenorio, los invitados hablarán de sus vidas, sus aspiraciones y planes para el Perú.

Puedes apreciar la primera entrevista de este nuevo contenido digital de Latina Noticias aquí:

