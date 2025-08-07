Piden prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo por presunta tentativa de feminicidio

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, investigado por el supuesto delito de tentativa de feminicidio en agravio a una mujer de 34 años.

Según la investigación fiscal, el hecho se dio cuando Cadillo habría ingresado en estado de ebriedad a la casa que compartía con la víctima. Tras una discusión, la agredió con múltiples puñetes y rodillazos en diversas partes del cuerpo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva para Diego Cadillo, alcalde de Medio Mundo (Huaura), por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su conviviente D. H. V., de 34 años, quien sufrió golpes de parte del imputado.



✅ La Fiscalía… pic.twitter.com/4ZidPoGM3K — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 7, 2025

Tras ello, la mujer fue auxiliada por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. El fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi presentó el requerimiento tras realizar una serie de diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

Entre ellas, la declaración de la víctima en cámara Gesell, los testimonios de los agentes policiales que intervinieron, la inspección del lugar de la agresión y la revisión de las imágenes de videovigilancia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: