Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Política

Piden prisión preventiva para alcalde de Medio Mundo por presunta tentativa de feminicidio

Política
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Diego Cadillo, alcalde del centro poblado de Medio Mundo, investigado por el supuesto delito de tentativa de feminicidio en agravio a una mujer de 34 años.

Según la investigación fiscal, el hecho se dio cuando Cadillo habría ingresado en estado de ebriedad a la casa que compartía con la víctima. Tras una discusión, la agredió con múltiples puñetes y rodillazos en diversas partes del cuerpo.

Tras ello, la mujer fue auxiliada por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. El fiscal provincial Walberto Rodríguez Champi presentó el requerimiento tras realizar una serie de diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

Entre ellas, la declaración de la víctima en cámara Gesell, los testimonios de los agentes policiales que intervinieron, la inspección del lugar de la agresión y la revisión de las imágenes de videovigilancia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí:

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ

Siguiente artículo