Piero Corvetto citado a la Comisión de Fiscalización: ¿qué temas se verán en la sesión?

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, fue citado para este martes ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, a fin de responder por los hechos que ocasionaron el retraso en la entrega del material electoral durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

El titular de la ONPE se presentará en la octava sesión extraordinaria de este grupo de trabajo a las 2 de la tarde. Junto a él también acudirá el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

En calidad de invitados participarán, además, el contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw — ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

¿QUÉ TEMAS ABORDARÁN EN LA SESIÓN?

Piero Corvetto deberá informar sobre las “causas estructurales y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril de 2026”.

Asimismo, tendrá que explicar las responsabilidades funcionales y administrativas derivadas de la demora en la entrega del material electoral, así como las acciones adoptadas o previstas para determinar y sancionar eventuales responsabilidades.

Por su parte, Roberto Burneo expondrá sobre las incidencias ocurridas en los centros de votación y su impacto en la validez del proceso electoral. También deberá detallar las medidas adoptadas durante la jornada, como la ampliación de horarios y las coordinaciones realizadas con la ONPE.

Además, informará sobre la supervisión del proceso electoral, la legalidad de las decisiones adoptadas, la respuesta frente a las fallas registradas y las garantías para el ejercicio del derecho al sufragio.

¿QUÉ MOCIONES QUE SE DEBATIRÁN?

Durante la sesión extraordinaria se debatirá la aprobación de dos mociones:

Invitar con urgencia al Pleno del Congreso a Piero Corvetto y a Roberto Burneo para detallar “las causas estructurales, técnicas y operativas que dieron lugar a las graves irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril”, y hablar sobre los acontecimientos relacionados que llevaron a la demora en la instalación de las mesas, así como las responsabilidades derivadas y las acciones adoptadas para su eventual sanción. Solicitar facultades al Pleno del Congreso de comisión investigadora sobre lo sucedido durante los comicios del 12 de abril.

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