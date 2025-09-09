Pleno de la JNJ ratificó como su presidente a Gino Ríos tras evaluar pedido de vacancia

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ratificó este martes a Gino Ríos como presidente de dicho órgano constitucional autónomo, luego de evaluar la moción de vacancia presentada en su contra por no haber consignado una sentencia de divorcio con agravante de agresión a su esposa.

En total, cuatro miembros de la JNJ votaron a favor de la permanencia de Ríos en el cargo, mientras que dos se opusieron. Los votos a favor fueron de María Cabrera, vicepresidenta de la JNJ, Cayo Galindo, Víctor Chanduvi y Jaime de la Puente. En contra se pronunciaron Francisco Távara y Germán Serkovic.

ABOGADO ASEGURA QUE NO HUBO AGRESIÓN NI BLINDAJE

Julio Rodríguez, abogado de Gino Ríos, señaló que el Pleno de la JNJ determinó que su patrocinado no incumplió ninguna de las condiciones para su designación en el cargo y que no es un agresor, de acuerdo con los peritajes realizados.

“Ha quedado evidenciado que él no tuvo condición de agresor, tal como lo señalaron los peritajes correspondientes en su oportunidad y como fue ratificado a la junta por su excónyuge”, indicó. El letrado también descartó que esta decisión signifique un blindaje, precisando que se actuó conforme al principio de legalidad.

El proceso de vacancia contra Ríos se inició el pasado 25 de agosto, a raíz del requerimiento presentado por los legisladores Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Flor Pablo (no agrupada), junto a Liz Meléndez, en representación del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Durante la sesión reservada realizada el 4 de septiembre, abogados y representantes de las partes demandantes, así como la defensa técnica de Ríos, expusieron sus argumentos en igualdad de condiciones.

