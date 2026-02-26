Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario de Pedro Castillo

El Poder Judicial ratificó la autorización del levantamiento del secreto bancario del ex mandatario Pedro Castillo y de congresistas investigados por el caso ‘Los Niños’, en el que se les atribuye presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La medida se confirmó luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declarara como infundado el recurso de apelación presentado por la parlamentaria de la bancada de Acción Popular, Silvia Monteza, en abril de 2025. Ella buscaba revertir la resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

El fallo del levantamiento del secreto bancario fue solicitado por el Ministerio Público para acceder a la datos financieros de los implicados, realizados entre el 21 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

CASO ‘LOS NIÑOS’

Según la tesis del Ministerio Público, un grupo de legisladores habría ofrecido respaldo político a Castillo Terrones, a cambio de influencia y control de ministerios y otras entidades públicas. El supuesto respaldo habría incluído votos en contra de mociones de vacancia o censura. Por este caso, la Fiscalía denunció constitucionalmente en julio de 2025 a Castillo y a los parlamentarios implicados ante el Congreso.

En dicha lista figuran nombres como el Edwin Martínez, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo, Karol Paredes, así como Germán Tacuri, Pasión Dávila, Francis Paredes, entre otros.

