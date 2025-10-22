Poder Judicial rechazó segundo pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
El Poder Judicial rechazó el requerimiento —emitido por el Ministerio Público— de impedimento de salida del país por 18 meses contra la vacada expresidenta Dina Boluarte. Esta solicitud es por el caso de irregularidades en torno a sus cirugías estéticas. Como se recuerda, días atrás también se desestimó un primer pedido de 36 meses, pero por un caso vinculado a Los dinámicos del centro que incluye a Vladimir Cerrón Rojas, actualmente prófugo de la justicia.
Noticia en desarrollo…