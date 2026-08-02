Poemas y biografías partidarias con fondos del Estado: ONPE cuestiona gastos de Perú Libre y Renovación Popular

Los partidos políticos Perú Libre y Renovación Popular utilizaron recursos del financiamiento público directo para publicar libros que posteriormente fueron observados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Un reportaje de Punto Final reveló que ambas agrupaciones destinaron dinero proveniente del Estado a publicaciones que, según el organismo electoral, no cumplen con los fines de capacitación, formación política o investigación establecidos en el reglamento vigente.

En el caso de Perú Libre, el partido financió con S/ 31.383 la edición del poemario El amor y la investigación, obra colectiva en la que participa el excongresista Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, junto a otros militantes de la agrupación. De acuerdo con la documentación revisada por el programa, el proyecto incluyó un taller literario valorizado en S/ 14.383 y la impresión de los ejemplares por S/ 17.000, además del pago de S/ 9.200 a un docente encargado de dictar la capacitación. La ONPE concluyó que tanto el taller como el poemario tienen un contenido predominantemente artístico y literario, por lo que constituyen un uso indebido del financiamiento público.

ONPE cuestiona gastos en edición de libros de Peru Libre y Renovación Popular

Especialistas en derecho electoral consultados por el programa cuestionaron este tipo de gastos. El expresidente de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que el financiamiento público debe destinarse al funcionamiento partidario, la capacitación de cuadros y la elaboración de investigaciones, por lo que consideró que este tipo de publicaciones no contribuye a esos objetivos. En la misma línea, el abogado José Manuel Villalobos advirtió que algunos partidos vienen realizando gastos que no cumplen con los estándares exigidos por la normativa y planteó que el control de estos recursos también podría involucrar a la Contraloría General de la República.

La investigación también revisó el caso de Renovación Popular, que destinó US$ 6.400 del financiamiento público para la elaboración del libro digital Mi gallo es el chancho, escrito por Francisco de Pierola. Aunque el contrato establecía la elaboración de una historia del partido, la ONPE observó que el contenido se concentra principalmente en la trayectoria de Rafael López Aliaga y no constituye un trabajo de investigación sobre problemas nacionales o regionales, tal como exige el reglamento para justificar este tipo de gastos.

Además, el organismo electoral advirtió que Renovación Popular no acreditó que el autor contara con la experiencia en investigación requerida por la normativa ni presentó al menos dos cotizaciones de proveedores para sustentar la contratación. Consultado por Punto Final, el representante legal del partido, Fernando Sandoval, sostuvo que las observaciones aún se encuentran en proceso de evaluación y aseguró que la organización presentará sus descargos antes de que exista una decisión definitiva de la ONPE sobre el caso.

Según el reportaje, Perú Libre recibió más de S/ 10,7 millones de financiamiento público directo durante los últimos cinco años, mientras que Renovación Popular obtuvo alrededor de S/ 9,5 millones. Las observaciones formuladas por la ONPE forman parte del proceso de fiscalización sobre el uso de estos recursos, que provienen del presupuesto público y están destinados a fortalecer la institucionalidad y la formación política de las organizaciones partidarias.

MIRA PUNTO FINAL DEL 2 DE AGOSTO