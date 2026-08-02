Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 2 de agosto | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 2 de agosto del 2026.

POLICÍAS SECUESTRADORES

Las víctimas los señalaron, los detuvieron y la Fiscalía los investigó por presunto secuestro y robo agravado, pero, pese a las evidencias reunidas (incluído el video del momento mismo del secuestro) los acusados enfrentan hoy el proceso en libertad. En este reportaje, reconstruimos la denuncia de Camila, una joven de 23 años que asegura haber sido víctima de un falso operativo policial en el distrito de Ate. Según su relato, fue retenida durante varias horas por un grupo de malos policías que la obligaron a entregar el acceso a sus cuentas bancarias y la presionaron para conseguir una fuerte suma de dinero antes de recuperar su libertad. las imágenes son más que evidentes. ¿Qué ocurrió durante las diligencias fiscales y qué observó el Poder Judicial para rechazar el pedido de prisión preventiva? ¿Cómo terminó así un caso que incluye videos, reconocimientos de las víctimas, registros bancarios y otros elementos que evidencian el delito? Cuando quienes tienen la misión de proteger son acusados de cometer delitos, las preguntas no solo alcanzan a los investigados, sino también al sistema encargado de esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.

GOBIERNO RECIBE ESSALUD EN RUINAS

La unidad de investigación de Latina accedió a la información que obtuvo la Comisión de Transferencia que revisó al Seguro Social de Salud (EsSalud) para el nuevo Gobierno. Los hallazgos son devastadores: falta de medicinas, equipos inoperativos, ambulancias que no funcionan, padres que piden con desesperación una cama de hospital para sus hijos, y les dicen que están malogradas. El nuevo ministro de Trabajo, Juan Sheput, realizó anuncios respecto a la entidad que depende de su cartera. Este es el calamitoso estado en el que ha quedado EsSalud, luego de gestiones desastrosas. El sistema que debe atender a 13 millones de peruanos es una ruina por dentro.

LOS PRIMEROS 6 DÍAS DE KEIKO FUJIMORI

Keiko Fujimori finalmente llegó al lugar que buscó: la presidencia de la República. Sin embargo, ganar una elección es apenas el comienzo. A partir de ese momento, cada decisión, cada aparición pública y hasta el más pequeño de los gestos empieza a construir la imagen del Gobierno que acaba de nacer. Desde la ceremonia de juramentación hasta su primera salida al interior del país, hay una historia que va más allá de la agenda oficial. Estos son los detalles de los primeros seis días de Keiko Fujimori como presidenta de la república.

TRANSFERENCIAS EN LA MIRA

Las conclusiones del proceso de transferencia entre el Gobierno de José María Balcázar y el de Keiko Fujimori ha llamado la atención. Las declaraciones de la nueva mandataria, asegurando que estaba recibiendo un Estado “catastrófico”, despertaron las alarmas. El ministro de Desarrollo Agrario, y la persona que encabezó la Comisión de Trasnferencia de Fujimori, Marco Vinelli, dialogó con Punto Final y aseguró que encontró un Estado gigante y lento al que buscarán hacerlo más ágil. Para ello, piensan simplificar los procesos de carácter administrativo. Sin embargo, el nuevo gobierno también debería ver otros aspectos: Punto Final, en su investigación a la situación en que Balcázar deja a los ministerios, pone atención en un informa de auditoría de la Contraloría. Aquí se habría encontra presunta responsabilidad penal en nueve altos funcionarios del Ministerio de Economía (MEF), entre ellos el titular de la cartera, Rodolfo Acuña, por contratar a locadores de servicios a través del fondo de apoyo gerencial al sector público. Según la Contraloría, se habrían cambiado los términos de referencia para poder beneficiar a algunas personas y se habría dado el visto a bueno a entregables que no especificaban las labores para los que los profesionales habían sido contratados. El monto gastado en estas contrataciones asciende a más de 21 millones de soles.

FONDOS PÚBLICOS, LIBROS PRIVADOS

En el reportaje se revela cómo Perú Libre financió, con 30 mil soles, la publicación de una antología poética con obras de dirigentes y familiares de su líder político Vladimir Cerrón y cómo Renovación Popular destinó más de 6.000 dólares de recursos públicos a un libro dedicado a la trayectoria de su líder. La ONPE ha cuestionado estas publicaciones al considerar que no corresponden a actividades de formación política, investigación o elaboración de propuestas programáticas, que son precisamente los fines para los que fue creado el financiamiento público directo. Dos partidos ubicados en extremos opuestos del escenario político. Dos publicaciones completamente distintas, pero una misma interrogante: ¿se utilizaron correctamente los recursos que pertenecen a todos los peruanos? Se revisó los contratos, los montos desembolsados, los argumentos de las agrupaciones políticas y las observaciones formuladas por la ONPE sobre el uso de un financiamiento que tiene un objetivo específico: fortalecer la institucionalidad democrática, no financiar obras de promoción personal o publicaciones ajenas a la formación política. Cuando el dinero del Estado cambia de destino, el debate deja de ser literario para convertirse en una cuestión de interés público.

OLLANTA HUMALA LIBRE

Durante más de un año permaneció en prisión tras ser condenado por lavado de activos. Sin embargo, una resolución del Tribunal Constitucional cambió el rumbo del caso. Esta semana, el expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad, reabriendo uno de los debates más importantes sobre el financiamiento de las campañas políticas en el perú. ¿Qué cambió para que quien había sido condenado hoy vuelva a estar en libertad?, ¿qué alcances tiene el fallo del Tribunal Constitucional? y ¿cómo esta decisión podría impactar en otros procesos judiciales relacionados con aportes de campaña? En este reportaje reconstruimos el camino judicial del exmandatario, se revisaron los fundamentos de la resolución que dejó sin efecto la condena por este delito y se analizó las consecuencias legales y políticas de una decisión que ya genera repercusiones. Además, se presentan las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori, quien sostuvo que el caso de Humala guarda similitudes con el proceso que afrontó Fuerza Popular y cuyo archivamiento también estuvo marcado por el criterio del TC. Esta decisión no solo cambia la situación jurídica de un expresidente, sino que vuelve a poner en discusión los límites del delito de lavado de activos, el tratamiento penal del financiamiento político y el futuro de investigaciones que marcaron la última década.

¿CON QUÉ PERÚ SOÑAMOS?

El 28 de julio, el Perú conmemoró 205 años de su Independencia, proclamada por José de San Martín en 1821. Las Fiestas Patrias llegaron, además, marcadas por el inicio de un nuevo gobierno: el de Fuerza Popular. En este contexto, Punto Final volvió a recorrer las calles para escuchar la voz de los peruanos y conocer cuál es el país con el que sueñan. Las respuestas reflejan un país diverso: hay quienes mantienen intacta la esperanza de un futuro mejor; otros que, ante la falta de oportunidades, piensan en emigrar. También están quienes apuestan por emprender, convencidos del enorme potencial y la riqueza de nuestro país. Y, al mismo tiempo, quienes viven con el temor constante que impone la inseguridad ciudadana.

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