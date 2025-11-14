¿Postulará Christian Cueva como diputado en las Elecciones 2026 con Fuerza Libertad?

¿”Aladino” en política? Christian Cueva, actual jugador del Emelec de Ecuador, apareció en redes sociales junto a la expresidenta ejecutiva de EsSalud y precandidata presidencial, Fiorella Molinelli, por el partido Fuerza Libertad.

Cueva compartió en sus historias de Instagram un video donde ambos aparecen juntos. Además, circula un clip en el que el futbolista baila y disfruta el popular tema “El baile del caballito” junto a Molinelli, acompañado de un mensaje que alude una eventual participación electoral.

Es importante mencionar que, hasta el momento, el exjugador de Alianza Lima no ha anunciado su candidatura de manera oficial; sin embargo, los videos difundidos han generado expectativa sobre su incursión en la política nacional.

La alianza Fuerza Libertad fue inscrita este año. En agosto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó su registro tras la solicitud presentada el 2 de agosto de 2025 por el personero legal Álvaro Mauricio Viera Requena. La agrupación está conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Melania Urbina aquí: